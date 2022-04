L’opera di Sol LeWitt poteva essere esposta al Mar ? La Pigna chiede risposte al Comune | VIDEO

Il Wall Drawing di Sol LeWitt risalente al 1988 andava o non andava esposto al Mar ? L’opera doveva essere distrutta o poteva rimanere all’interno della collezione del museo ? Il dibattito culturale di questi giorni a Ravenna è arrivato anche in consiglio comunale, dove la capogruppo della lista La Pigna – Città – Forese e lidi, Veronica Verlicchi, ha presentato un question time per chiedere maggiori delucidazioni sull’esposizione di un’opera che dovrebbe essere centrale nelle strategie future del museo. L’eventuale via libera degli eredi o dei curatori del patrimonio artistico di LeWitt è ad esempio arrivato prima o dopo l’annuncio dell’esposizione dell’opera a Ravenna ?

A rispondere al question time è stato l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia