Una sfilata per la rinascita del settore della moda e dell’artigianato artistico

Una sfilata-spettacolo per rilanciare il settore della moda e dell’artigianato artistico della provincia di Ravenna. La spiaggia del Papeete Beach di Milano Marittima ha ospitato martedì sera l’evento ideato da CNA Federmoda a cui hanno aderito diverse imprese e artigiani del ravennate, della Bassa Romagna e della Romagna Faentina. “Rinascita sotto le stelle dell’artigianato” il titolo della sfilata ideata per celebrare e sottolineare la ripartenza del settore duramente colpito in questo lungo periodo di pandemia. Moda, danza e ospiti speciali per evidenziare la creatività, l’estro e la qualità della produzione italiana.