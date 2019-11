Balancing: un libro per ripercorrere l’ultima creazione di Mirco Denicolò al Museo Carlo Zauli

Balancing, l’installazione di Mirco Denicolò inaugurata il 17 maggio scorso al Museo Carlo Zauli diventa un libro a tiratura limitata, 100 copie, una sorta di dietro le quinte e contemporaneamente un oggetto da collezione che integra l’opera esposta. Anzi, le opere, tre distinte opere in equilibrio con la sala dei forni dove lavorava Carlo Zauli. Con il progetto MCZ territorio, avviato da qualche anno, un artista che lavora a Faenza viene invitato a cimentarsi con gli spazi e i laboratori del museo. Con Balancing, Denicolò ha realizzato dieci piastre, degli esercizi formali di equilibrio e precarietà, affiancate da una ciotola uovo, uno studio sul rapporto fra contenuto e contenitore, e un video, una riflessione onirica sulla morte e sui diversi modi per non pensarci.