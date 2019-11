La Polizia di Stato ha denunciato D.D. 29enne cittadino albanese residente a Ravenna, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica.

L’altra notte una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, mentre effettuava un posto di controllo in via Romea, si è accorta che, in lontananza, una AUDI A4 Station Wagon, aveva fatto un’inversione di marcia alla vista della polizia.

Gli agenti hanno quindi inseguito l’autovettura che è stata fermata poco dopo.

I due occupanti dell’auto, sono stati condotti in Questura per gli accertamenti del caso anche in considerazione del fatto che il conducente, il 29enne cittadino albanese D.D., evidenziava tutte le caratteristiche sintomatiche dell’ebrezza alcolica.

La successiva verifica, effettuata mediante l’alcoltest, ha dato esito positivo: le due prove, effettuate ad una distanza di dieci minuti una dall’altra, hanno dato valori di alcool nel sangue pari a 1,12 g/litro e 1,19 g/litro.

D.D. è stato così denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di guida in stato di ebrezza