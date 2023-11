Una sede più spaziosa per Unoenergy di Faenza, che martedì 28 novembre ha inaugurato i nuovi locali in via Torricelli 16. Al taglio del nastro erano presenti il vice sindaco di Faenza Andrea Fabbri, la presidente del Consorzio Faenza C’entro Claudia Minardi oltre a dipendenti dell’azienda e cittadini.

Il Gruppo Unoenergy opera nel mercato libero dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi di efficientamento energetico a livello nazionale. In Italia dispone di uffici commerciali, punti vendita e di una rete di consulenti energetici che, oltre alla fornitura di servizi, propongono soluzioni innovative, in un’ottica di risparmio e di utilizzo razionale dell’energia.

Nell’Unoenergy Point Faenza situato in via Torricelli vi lavorano 3 dipendenti: Sara Cicognani, Giulia Geminiani e Maria Carla Calai le quali mettono a disposizione una consulenza a 360 gradi, basata su servizi e soluzioni per accompagnare i clienti verso scelte consapevoli in ambito energetico, attraverso una gestione semplice e trasparente delle utenze luce e gas domestiche, business e condominiali.