Sabato 2 dicembre 2023, dalle 16:00 alle 18:00, si aprono alla cittadinanza le porte del Liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, sede di via Tombesi dall’Ova 14, per dare a tutti l’opportunità di esplorare il mondo della musica immergendosi nella bellezza, sia della musica, sia della residenza storica che ospita la scuola, e per scoprire l’offerta formativa del nuovo indirizzo Liceo musicale attivo a partire dall’a.s.2024-25.

Durante l’Open day sarà possibile provare diversi strumenti, dal pianoforte, alla chitarra, sotto la guida degli insegnanti qualificati del conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Paolo Taroni, sarà possibile incontrare i docenti del conservatorio, discutere i percorsi di studio e ricevere consigli personalizzati dai docenti della scuola sui programmi e le modalità operative dell’indirizzo. Molte le scuole del territorio che formano gli alunni al percorso musicale e altrettanti i ragazzi appassionati che coltivano i propri talenti al di fuori del percorso scolastico istituzionale; pertanto, a tutti coloro che hanno scoperto e coltivato la passione per la musica, l’invito ad approfittare di questo momento di conoscenza della nostra scuola.

Sarà possibile, inoltre, visitare anche i diversi laboratori artistici del liceo.

La partecipazione è gratuita e non necessita di prenotazione. Per ulteriori informazioni sull’open day e sull’offerta didattica del Liceo artistico Nervi Severini di Ravenna è possibile visitare il sito web all’indirizzo www.liceoartisticoravenna.it o contattare la referente per il Liceo Musicale prof.ssa Simona Parisi, mail simona.parisi@liceoartisticoravenna.it o la referente per l’Orientamento del Liceo prof.ssa Barbara Triossi, mail barbara.triossi@liceoartisticoravenna.it