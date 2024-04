Una raccolta fondi per sostenere l’attività in piscina dell’Associazione Sportiva Disabili Faenza

Raccolta fondi per sostenere l’Associazione Sportiva Disabili di Faenza. Lanciata su Ideaginger, la raccolta è finalizzata ad aiutare l’associazione nell’attività portata avanti quotidianamente in piscina, acquistando sedie a rotelle, ma soprattutto sostenendo il restauro degli spogliatoi adibiti a persone con disabilità e l’implementazione di altre attrezzature. 5 mila euro l’obiettivo da raggiungere entro il 21 maggio. Mancano praticamente poco più di mille euro per aiutare il gruppo di volontari che, in questi anni, oltre a sviluppare un’intensa attività legata alla vasca, hanno anche creato una struttura consolidata dedicata al baskin e alla palestra