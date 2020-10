Passeggiata rosa per la prevenzione del tumore al seno. L’associazione Fiori D’Acciaio di Faenza ha ideato nel pomeriggio di sabato, in collaborazione con “Faenza… passo dopo passo” una camminata nella zona di Celle come sensibilizzazione per la prevenzione. La partenza è stata organizzata nella sede di Cosmohelp dove in questi giorni è stata realizzata un’installazione sempre dedicata al mese della prevenzione di Ottobre.