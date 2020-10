Motociclista trasportato al Bufalini di Cesena dopo un incidente lungo la Ravegnana nel pomeriggio di sabato. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 16. Il centauro, in sella ad una Honda CBR, stava percorrendo la Ravegnana in direzione di Ravenna quando ha improvvisamente sbandato e la moto l’ha sbalzato di sella. Il motociclista è caduto sull’asfalto, mentre la moto ha terminato la sua corsa in mezzo alla strada. Fortunatamente in quel momento non c’erano altri veicoli in transito. Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto sono arrivati l’ambulanza e l’automedica del 118. Le ferite del motociclista non sono sembrate inizialmente molto gravi ma per precauzione il ferito è comunque stato portato al centro traumatologico cesenate. Sarà compito ora della Polizia Locale ricostruire le dinamiche di quanto accaduto