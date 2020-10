36enne aggredita in via Staggi nella mattinata di sabato a Ravenna. La donna, secondo una prima ricostruzione, ha subito violenze da parte di un 30enne. I carabinieri, allertati da alcuni testimoni, al loro arrivo l’hanno trovata con i segni delle percosse ricevute. Il 30enne invece è fuggito nei campi e sono quindi iniziate le ricerche delle forze dell’ordine, proseguite nel corso della giornata anche con l’ausilio di un elicottero. La donna invece, dopo le prime medicazioni, è stata accompagnata dal personale del 118 in ospedale per ulteriori controlli