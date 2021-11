“Una corsa per un’amica”: tappa a Ravenna contro la violenza di genere per la ciclista Orietta Casolin |VIDEO

La ciclista Orietta Casolin, nell’ambito del progetto “Una corsa per un’amica”, è giunta oggi a Ravenna dove è stata calorosamente accolta da amici e rappresentanti delle istituzioni. Orietta ha infatti deciso di percorrere oltre 870 chilometri in bicicletta per ricordare le vittime di femminicidio attraverso un percorso che da Portogruaro (Ve) la porterà fino a Roma, dove arriverà il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’impresa è sostenuta dal sistema confindustriale, su iniziativa di Confindustria Venezia Rovigo.