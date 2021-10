“La realtà, è che non ci sono parole, solo lacrime per te fratello” così, con un post pubblico su Facebook, la Compagnia Portuale di Ravenna ha voluto ricordare Andrea Leoni, il ragazzo di 31 anni scomparso a causa di un incidente stradale avvenuto martedì sera in via Canale Molinetto.

Andrea Leoni abitava a Porto Fuori insieme ai genitori ed era socio della Compagnia Portuale dove lavorava da un decennio.

Per ricordare lo spirito che animava Andrea Leoni e il gruppo di amicizie sul posto di lavoro, la Compagnia ha voluto allegare alle poche righe una foto “simpatica, irriverente e gioiosa”. “Proprio come eri tu. Con quel sorriso che ti solcava sempre il viso e ti si stampava addosso. Altro non riusciamo a dire… Abbiamo il cuore a pezzi. Sarai sempre con noi Leoncino. Ti vogliamo bene. Ciao!”

In queste ore i colleghi di lavoro sono inoltre impegnati in una raccolta fondi da destinare in beneficenza in memoria di Andrea Leoni. Probabilmente ad un ente con un’attività dedicata agli animali, una delle passioni del 31enne.