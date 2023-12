Le Fiamme Gialle ravennati, nell’ambito dell’ordinaria attività finalizzata al controllo economico-finanziario del territorio, hanno individuato un soggetto in possesso di armi e di altri oggetti atti ad offendere.

In particolare, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, hanno sottoposto a controllo un automezzo condotto da un cittadino italiano e, insospettiti dall’atteggiamento tenuto dal soggetto, che dai controlli effettuati a terminale è risultato avere precedenti specifici in materia di porto d’armi abusivo e reati contro la persona, hanno proceduto all’ispezione del veicolo e alla successiva perquisizione. All’esito, sono stati rinvenuti un manganello modello “spagnolo” telescopico, un tirapugni in acciaio, due coltelli da cucina lunghi rispettivamente 19 e 23 cm e una pistola scacciacani modello Bruni 92 cal. 9, a cui era stato appositamente rimosso il tappo rosso, con caricatore inserito e rifornito di n. 3 cartucce.

Al termine delle operazioni, il soggetto responsabile è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per porto abusivo d’armi, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’attività svolta sottolinea il costante e quotidiano impegno che la Guardia di Finanza, con le proprie peculiarità istituzionali di forza di polizia economico finanziaria, svolge nel controllo del territorio provinciale, anche a tutela della sicurezza pubblica.