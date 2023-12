Questa mattina si è svolto il primo appuntamento della quinta edizione del Festival dell’Orientamento, dedicato alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado della Provincia.

L’edizione di quest’anno, frutto della collaborazione inter-istituzionale tra Provincia, Camera di Commercio, Enti Locali, Ufficio Scolastico e Istituzioni scolastiche, è costituita da due eventi a distanza di ambito provinciale, nelle giornate di mercoledì 13 dicembre e venerdì 15 dicembre e una serie di incontri in presenza che si svolgeranno nei diversi territori nei mesi di gennaio e febbraio.

Obiettivo dei primi due eventi è presentare l’evoluzione del mercato del lavoro e dei profili professionali e le modalità e possibilità per la creazione di impresa.

Questa mattina sono intervenuti per i saluti istituzionali Michele de Pascale presidente della Provincia, Paolo Bernardi dirigente ufficio ambito territoriale di Ravenna – ufficio scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Mauro Giannattasio segretario generale della Camera di commercio di Ravenna. A seguire si è svolto un intervento di approfondimento sugli scenari del contesto economico ed occupazionale curato da Guido Caselli, vice segretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna dal titolo “Sospesi tra il non più e il non ancora”.

L’evento del 15 dicembre, sempre dalle 10.00 alle 12.00, sarà interamente dedicato al tema della creazione di impresa: la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna presenterà dati e riflessioni sul fare impresa da parte dei giovani e presenterà i servizi a disposizione con gli interventi di Matteo Casadio di Unioncamere Emilia-Romagna , Caterina Pampaloni di UnionCamere, Paola Righi di Ifoa e Alessandra Pacetti e Cristina Franchini della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

Le attività sono realizzate da A.E.C.A. (Associazione Emiliano-Romagnola Centri Autonomi Formazione Professionale).

“Come Provincia di Ravenna – dichiara il presidente della provincia di Ravenna Michele de Pascale – insieme a tutti i Comuni del nostro territorio e le altre istituzioni da anni siamo impegnati nel sostenere progetti di orientamento universitario e orientamento al lavoro. Viviamo sicuramente un tempo difficile e abbiamo il dovere di fornire ai ragazzi e alle ragazze tutte le informazioni possibili sulle prospettive e le opportunità, perché possano scegliere consapevolmente per il loro futuro. Il Festival dell’Orientamento va in questa direzione, un progetto in cui abbiamo creduto molto e sul quale intendiamo investire sempre di più”.

“Il Festival dell’Orientamento è un progetto molto sentito dalla Camera di commercio, alla quale la legge di riforma affida una serie di nuove funzioni in materia proprio di orientamento scolastico e alternanza scuola-lavoro – evidenzia Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna. Dobbiamo guardare ai giovani e investire su di loro – continua Guberti – perché nel pieno di una grande trasformazione, i giovani intravedono possibilità inesplorate e quando è data loro l’occasione di concretizzare una visione, di investire le loro migliori energie, di partire dalla scienza e dalla tecnologia per intercettare e soddisfare i bisogni emergenti, sono in grado di generare sviluppo e innovazione”.