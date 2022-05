Turismo e Commercio: strategie, evoluzioni e investimenti nell’online al Digital Way di CNA | VIDEO

Le nuove strategie di sviluppo e gli scenari futuri per le imprese del turismo e del commercio. A Ravenna è arrivato Digital Way, una giornata di formazione organizzata da CNA Ravenna al teatro Rasi per parlare di promozione, trend, investimenti ed esempi di strategie di comunicazione per la filiera del turismo e del commercio. Tanti gli interventi previsti, dal direttore di APT Servizi Emanuele Burioni alla sottosegretaria al Ministero dello sviluppo economico Anna Ascani, a Erika Liverani, vincitrice di Masterchef. Poi una serie di workshop su diverse tematiche come ad esempio utilizzo e protezione dei dati, social network, video, podcast, e-commerce, realtà aumentata