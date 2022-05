Renato Esposito, vice capogruppo dei Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Ravenna ha presentato un interrogazione per il sindaco e la giunto, riferendosi all’Utilizzo soldi pubblici per pubblicità di parte.

Ecco il testo completo dell’interrgazione:

“Al Sindaco del Comune di Ravenna

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN CONSIGLIO

“Utilizzo soldi pubblici per pubblicità di parte”

PREMESSO

che le convinzioni personali e di parte, non andrebbero supportate con soldi pubblici, cioè di tutti, anche di chi ha idee diverse. Tale utilizzo di pubblico danaro, cozza contro le esigenze urgenti e spesso indifferibili, di chi quotidianamente ha difficoltà a far quadrare i conti, ed a cui molte volte si risponde “non ci sono più soldi”.

Si ravvisa infatti in tale modo di procedere, una sostanziale sottovalutazione dei problemi quotidiani dei nostri concittadini, anteponendo ai loro legittimi bisogni, sprechi per idee faziose e non condivise;

VISTO

che già il Parlamento della Repubblica non ha accolto la cosiddetta “proposta Zan” a cui si ispirano certe pubbliche affissioni pagate con i nostri soldi, chiaramente tendenti a manipolare la cultura e la mentalità dei nostri Concittadini, specialmente di quelli più giovani.

E ciò è davvero INACCETTABILE…

Si chiede a Sindaco e Giunta

1. di MOTIVARE il persistere di tale campagna di stampa più volte riproposta, faziosa e manipolatoria, nonostante il Parlamento, cioè il Popolo Italiano, abbia chiaramente respinto tali assunti ideologici basati su principi di parte e non condivisi.

2. il costo di tale campagna manipolatoria, nonostante vi siano bisogni dei cittadini molto più urgenti e purtroppo inevasi.

F.to Renato Esposito

Vice Capogruppo Fratelli d’Italia“