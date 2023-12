Inaugurata oggi la sala d’attesa dello Spazio Giovani del Consultorio familiare di Ravenna, arricchita di dipinti realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico di Ravenna durante l’anno scolastico 2022-2023, nel corso del loro IV anno.

L’idea della collaborazione fra gli studenti e il Servizio è nata dalle ostetriche dello Spazio Giovani, Donatella Rebecchi e Stefania Frezza, che volendo rendere gli ambienti dello spazio giovani più accoglienti, hanno pensato che affidare questo compito ai ragazzi stessi, avrebbe reso la realizzazione più autentica ed originale.

La collaborazione, iniziata dopo il lockdown, ha visto il susseguirsi di diversi momenti. Il primo di questi è iniziato con una serie di incontri svolti dalla dott.ssa Sara Zagonari e dalla psicologa Francesca Nasuelli con la classe, con l’intento, nel contesto di un percorso psico-educativo, di trasmettere loro lo “spirito” dello spazio giovani: un ambiente accogliente, non giudicante, dedicato ai ragazzi.

I dipinti realizzati dagli studenti, frutto di competenza, estro e sensibilità, regalano alla sala d’attesa dello spazio giovani proprio queste sensazioni di accoglienza e prospettiva per il futuro che avevamo chiesto loro.

All’inaugurazione erano presenti i ragazzi della classe V. B del Liceo Artistico “Nervi-Severini” di Ravenna con l’insegnante Daniela Caravita; la Direttrice del Distretto di Ravenna, dott.ssa Roberta Mazzoni, la dott.ssa Sara Zagonari, Direttrice della U.O Consultori Familiari Ravenna-Faenza-Lugo , il direttore di Dipartimento Materno-Infantile, dott. Federico Marchetti, il dott, Giuseppe Angelone, psicologo del consultorio familiare e l’ostetrica dello spazio giovani, Stefania Frezza.

Attività e modalità d’accesso al Servizio

Lo Spazio Giovani, aperto durante i pomeriggi del mercoledì e del giovedì dalle 14 alle 18, è dedicato ai ragazzi dai 14 anni fino al compimento del 20esimo anno di età.

L’accesso è libero, senza necessità di appuntamento o di impegnativa medica. I ragazzi possono accedere anche se minorenni, senza essere accompagnati dai genitori.

Lo spazio è caratterizzato da accoglienza, riservatezza e competenza.

L’equipe dello Spazio giovani è composta da ostetriche, ginecologi, psicologi e andrologi.

Durante l’anno 2022 sono stati presi in carico 347 nuovi ragazzi/e; nel complesso sono stati effettuati 1.086 colloqui dell’ostetrica, 844 visite ginecologiche, circa 800 colloqui con lo psicologo e circa 90 visite andrologiche.

All’attività ambulatoriale si aggiunge quella che gli operatori, in particolare ostetriche e psicologi, effettuano, di educazione alla affettività e sessualità nelle scuole di diverso ordine e grado: primarie, secondarie di primo e secondo grado.

E’ stata attivata, nel corso di quest’anno, in aggiunta alla pagina facebook già in essere,una pagina instagram (consultorio_giovani_ravenna) di consultazione per i ragazzi.

Un sentito ringraziamento da parte dello Staff del Servizio è stato rivolto ai ragazzi della V. B e alla prof. Daniela Caravita per la realizzazione dei bellissimi dipinti !