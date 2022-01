“L’ex centro civico di via Cicognani oggi si è trasformato in una struttura fatiscente e pericolosa, la struttura si trova nelle immediate vicinanze dell’istituto comprensivo San Biagio e rappresenta un fattore di rischio elevato per gli studenti.

Mi sono arrivate segnalazioni dai genitori dei ragazzi dell’istituto San Biagio e da alcuni volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri riguardo alla situazione di degrado che va avanti ormai da tempo” spiega Giacomo Ercolani, consigliere comunale della Lega che ha presentato sul tema un’interrogazione in consiglio comunale.

Si chiede all’amministrazione se sono previsti piani per riqualificare la struttura o se perlomeno sono previsti interventi per ripulire la struttura e liberarla dagli inquilini abusivi con interventi che rendano poi inaccessibile la stessa, se è poi previsto un presidio permanente della polizia locale nell’area con particolare riferimento alle ore di entrata ed uscita degli alunni dall’istituto comprensivo San Biagio al fine di garantire la massima sicurezza.”

L’interrogazione:

“Premesso che

Si è sviluppato nell’ex centro civico di via Cicognani e nell’area circostante un diffuso degrado che è forte preoccupazione per i genitori dei ragazzi dell’istituto compressivo San Biagio e per gli abitanti del quartiere.

Ci risulta infatti che la struttura un tempo luogo di aggregazione e servizi si sia trasformata oggi in una struttura fatiscente utilizzata per dubbie attività da alcuni individui.

Considerato che

Tale situazione di degrado è stata segnalata anche dai volontari dall’Associazione Nazionale Carabinieri che presidiano la zona della scuola con una certa periodicità.

Si interroga il Sindaco e la Giunta comunale per sapere

Se la struttura in questione sia ancora di proprietà del Comune.

Se sono previsti piani per riqualificare la struttura o se perlomeno sono previsti interventi per ripulire la struttura e liberarla dagli inquilini abusivi con interventi che la rendano poi inaccessibile.

Se è previsto un presidio permanente della polizia locale nell’area con particolare riferimento alle ore di entrata ed uscita degli alunni dall’istituto comprensivo San Biagio al fine di garantire la massima sicurezza”.