Un nuovo studentato potrebbe sorgere in via Suzzi: 40 posti letto

Ravenna potrebbe avere un nuovo studentato universitario, in via Suzzi, nella zona di viale Enrico Berlinguer. Lo studentato infatti che nascerà all’isola San Giovanni, di fronte alla stazione ferroviaria, non sarà sufficiente a soddisfare la sempre più crescente domanda di alloggi da parte degli studenti universitari. Il mercato degli affitti offre sempre meno possibilità ai ragazzi che raggiungono la città per studiare fuori sede, tant’è che anche lo stesso Comune ha iniziato a inserire gli universitari fra i possibili inquilini da ospitare per il progetto delle famiglie accoglienti.