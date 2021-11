Un bel gesto di coscienza civica, quello che ha permesso di restituire al legittimo proprietario un portafoglio con circa 300 euro in contanti e documenti.

Il ritrovamento è avvento questa mattina nell’area transennata di Via Cicognani, antistante il plesso scolastico “Don Minzoni” dove i volontari dei Carabinieri da 5 anni oltre a rendere agevole e sicura la circolazione dei pedoni davanti a tale scuola attuano servizio anti COVID-19 e un insieme di comportamenti e azioni tese a scongiurare condotte ritenute lesive della convivenza civile, p. esempio malcostume, degrado, risse, bullismo, uso e spaccio di sostanze stupefacenti, pedofilia. Gli stessi volontari si adopereranno per incentivare comportamenti positivi tra i ragazzi che frequentano la zona e a segnalare puntualmente agli organi competenti le situazioni e le problematiche di potenziale rischio.

Alle ore 7,45, è stato lo studente Emanuele Daisse’ classe 3F della scuola Don Minzoni con alcuni suoi amici ad allertare il volontario ANC e a indicare nei pressi del bar “Le petit caffè” la presenza del portafoglio con all’interno 290,00 euro, carta bancomat, un una tessera Viacard, documenti sanitari e la patente intestata al Sig. Ballardini Giovanni.

Ricevuto il portafogli i volontari, subito dopo l’ingresso dei ragazzi del primo turno in presenza della collaboratrice scolastica Sig.ra Sara Rossi, hanno controllato il contenuto del portafoglio e dai documenti in esso contenuti sono riusciti – tramite ricerca su internet – a reperire il numero di cellulare del titolare e quindi a contattarlo in poco tempo. Infatti, alle ore 08:35 il sig. Ballardini si è presentato nei pressi della Don Minzoni e dopo aver controllato il contenuto del suo portafoglio ha dichiarato che non mancava nulla e di averlo perso la sera precedente mentre accompagnava la figlia presso la palestra adiacente la scuola e di non aver ancora sporto denuncia.

Dopo ringraziato i volontari ANC ha consegnato alla dirigente scolastica in quel momento presente in quanto messa a conoscenza dei fatti, la somma di 20 euro come compenso per lo studente.