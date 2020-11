Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha ricevuto in Comune una lettera di minacce che porta la firma “Le nuove Brigate Rosse”. Un episodio analogo è capitato proprio ieri al sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Chi ha spedito le lettere minaccia di organizzare attacchi e contesta le scelte del Governo sulla gestione della pandemia e le restrizioni messe in atto per contenere la diffusione del contagio, dall’uso delle mascherine alla chiusura delle attività.

Il primo ad esprimere solidarietà al sindaco è Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale: “A nome di Forza Italia esprimo al Sindaco di Ravenna Michele De Pascale la più sentita solidarietà per il vile atto minatorio giuntogli sotto forma di lettera firmata “Nuove brigate rosse”.

“Non vi è colore che tenga quando sono in gioco i valori della democrazia e poiché proprio chi scrive non ha mai avuto timore nel rappresentare quando è apparso opportuno il rischio che detti valori venissero calpestati, appare ancora più importante che debba innalzarsi in questo caso anche dall’opposizione un netto muro di solidarietà e di vicinanza di fronte a simili gesti” conclude Ancarani.

“La comunità democratica si stringe al fianco di Michele de Pascale e degli altri primi cittadini raggiunti in queste ore da lettere minatorie e gli esprime solidarietà e vicinanza” afferma Alessandro Barattoni, Segretario provinciale del Partito Democratico Ravenna.

“È davvero intollerabile che si creda di poter intimidire i sindaci in questo terribile momento. Gli autori minacciamo attacchi e contestano le norme restrittive per contrastare la pandemia. Il nemico da combattere è il virus non le amministrazioni. Dobbiamo essere tutti uniti di fronte alla crisi che stiamo vivendo e che cerchiamo di fronteggiare in ogni modo come cittadini e con le istituzioni” continua Barattoni.

“La difficile situazione sociale ed economica non può degenerare in atti vili e vergognosi come questo che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, rischiano di convogliare in modo deleterio la sofferenza e le difficoltà delle persone.” conclude Alessandro Barattoni.