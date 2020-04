È stato purtroppo ritrovato senza vita l’uomo scomparso da Ravenna, da Ponte Nuovo, nella giornata di sabato. Dalla sera del 4 aprile, alla ricerca dell’uomo erano impegnati forze dell’ordine e Vigili del Fuoco. I familiari, che hanno lanciato l’allarme, hanno raccontato come per il loro congiunto queste settimane fossero state particolarmente difficili a causa delle notizie sulla diffusione del contagio del coronavirus e in particolare a causa delle restrizioni e del rimanere in casa.