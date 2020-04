l Tennis Club Faenza sostiene le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri e tutto il personale che in questi giorni stanno combattendo la durissima battaglia per curare e sconfiggere Covid-19. Le donazioni, indirizzate al Presidio Ospedaliero di Faenza, verranno utilizzate per acquisti straordinari di materiali sanitari di consumo, quali ad esempio le mascherine per limitare le occasioni di contagio. L’aiuto di ciascuno è prezioso. Per donazioni è possibile procedere tramite bonifico bancario all’iban: IT09V0854223702004000316806, inserendo come causale: “Un ACE al COVID-19”, nome e cognome.

«In questo modo il circolo vuole dimostrare la propria attenzione nei confronti della città e delle nostre strutture sanitarie, in una situazione così drammatica», dice l’avvocato Carlo Zoli, presidente del Tennis Club Faenza.