4 milioni di euro dal PNRR per il nuovo centro Federale di Motocross a Monte Coralli

Il nuovo centro tecnico federale di moto cross all’impianto sportivo di Monti Coralli è uno dei principali progetti sul territorio faentini finanziato dal PNRR. La Federazione Motociclistica Italiana, come ogni federazione sportiva italiana, era alla ricerca di un impianto da poter sviluppare grazie ai fondi del Next GenerationEU e la scelta è ricaduta sulla Motor Valley romagnola, già inserita nei massimi circuiti internazionali, dove è stato siglato un accordo col Comune di Faenza. L’impianto si affiancherebbe al centro tecnico di Misano, voluto per il motociclismo su strada.