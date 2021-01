Il 22 gennaio di tredici anni moriva Arrigo Boldini. Il segretario provinciale del Partito Democratico, Alessandro Barattoni e il presidente provinciale dell’ANPI, Ivano Artioli, si sono recati al cimitero di Ravenna per rendere omaggio alla tomba del comandante Bulow.

Nella circostanza è stata ricordata l’importanza della figura di Arrigo Boldrini. Combattente per la Resistenza prima, costituzionalista e parlamentare poi, egli diede continuità ai valori e agli ideali della lotta di liberazione dal nazifascismo partecipando con appassionato impegno ai lavori dell’Assemblea Costituente e quindi del Parlamento in numerose legislature, sempre ispirandosi alla piena affermazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Persona di grande sensibilità ha contribuito, lungo tutta la sua vita, a costruire e radicare la democrazia nel nostro Paese. Per il suo eroismo le autorità alleate gli attribuirono nella piazza di Ravenna appena liberata la Medaglia d’Oro al Valor Militare.