Tre progetti faentini al Festival europeo Science on Stage per la didattica innovativa | VIDEO

Quattro docenti delle scuole faentine in partenza per Praga per partecipare al Festival europeo Science on Stage, in programma dal 24 al 27 marzo, il festival nato per promuovere i progetti di didattica innovativa per le materie scientifiche. Faenza, nel settembre 2021, ospitò, con l’organizzazione di Palestra della Scienza, la fase nazionale del festival, con le idee più creative e interessanti per rendere le scienze, la matematica, la tecnologia argomenti attraenti e coinvolgenti per i ragazzi di ogni età. I migliori 11 progetti di quell’edizione sono ora in partenza per Praga. Tre progetti sono faentini, ideati da Stefano Alberghi (Balli, corde… e matematica), Federico Ballanti (Matht’s Got Talent), entrambi insegnanti al Liceo Ballardini-Torricelli, e da Valentina Fazio, in coppia con Fabiana Delmonte, dell’Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi. I professori fanno tutti parte della Palestra della Scienza