La scuola media Europa ha attivato la didattica a distanza. La decisione in accordo con l’Ausl si è resa necessaria a causa della positività di tre insegnanti di materie trasversali in molte classi. Le lezioni in presenza per tutte le classi del plesso sono sospese fino a esito dello screening/tamponi previsti per domani, o a nuove indicazioni.⁣

Tutti gli studenti quindi da martedì mattina hanno iniziato a seguire le lezioni mediante la didattica a distanza.