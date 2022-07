Altro pomeriggio di sangue sulle nostre strade, a perdere la vita un giovane a bordo di un furgone che si è schiantato su un muro di una casa, sulla via Pedergnana tra i comuni di Sant’Agata sul Santerno e Villa San Martino. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno aiutato i soccorsi del 118 ad estrarre purtroppo il conducente già morto nell’impatto violento. Sul posto la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilevi e per la gestione del traffico che è stato chiuso per i soccorsi.