La Polizia Locale di Ravenna ha sottoposto a controllo due Case Famiglia, accertando irregolarità che hanno comportato l’applicazione di sanzioni per un totale di circa 3.000 Euro.

Le violazioni riscontrate hanno riguardato sia l’amministrazione delle Strutture (sovrannumero di ospiti, mancato rispetto delle norme inerenti la gestione dei farmaci e la tracciabilità degli alimenti, lavoratori irregolari) sia difformità edilizie che saranno oggetto di più approfondite verifiche.

Come previsto dal Regolamento Comunale sulle Case Famiglia, l’esito dei controlli è stato segnalato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ravenna per gli ulteriori provvedimenti di competenza.