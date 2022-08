Traghetto Marina: l’assessore Costantini difende le scelte di Start per corsia centrale e biglietti

La frequenza degli attraversamenti del traghetto di Marina di Ravenna si assesta su una media di 10 minuti. È stato l’assessore al turismo Giacomo Costantini a difendere principalmente Start Romagna durante la commissione consiliare dedicata ai problemi riscontrati in questi mesi dal servizio traghetto che collega Marina con Porto Corsini. Un traghetto che in futuro sarà sostituito con un nuovo mezzo elettrico. Nel frattempo si continuerà con i due mezzi degli anni Novanta, per i quali si incentiverà sempre di più la biglietteria elettronica, nonostante le polemiche registrare in commissione, scelta figlia della pandemia. L’altra scelta che ha suscitato molte polemiche, invece, è stata quella di chiudere alle auto la corsia centrale dei natanti. Una decisione presa per motivi di sicurezza. L’ordinanza che imponeva questa soluzione risaliva al 2013, ma non era mai stata applicata. Con l’aumento delle dimensioni delle vetture, è stato quest’anno il sindacato a sollevare il problema e, dopo le verifiche della Capitaneria di Porto, si è arrivati a questa soluzione. Una soluzione, ha sottolineato Costantini, che agevola l’imbarco di mezzi di soccorso e di moto e scooter.