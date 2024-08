Giorgio Allegri, 26 anni di Ravenna, è deceduto tragicamente durante un’escursione sul sentiero Tivan, Monte Civetta, nel comune di Alleghe. In compagnia di amici, è scivolato precipitando per diversi metri. Il personale del 118, giunto con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ha stabilizzato il giovane, gravemente ferito, ma è deceduto poco dopo all’ospedale di Pieve di Cadore. Laureato in ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, Giorgio si era trasferito di recente ad Anversa per lavoro. Ex difensore della squadra di pallanuoto Ravenna, era apprezzato per la sua dedizione e allegria. La sua passione per la montagna gli è stata purtroppo fatale.

fonte Radiopiù