“Dopo una breve pausa di riflessione per studiare al meglio come poter star insieme in sicurezza senza (troppe) rinunce anche nel week-end, abbiamo escogitato alcune novità. D’ora in poi il sabato e la domenica, dalle 16, per stare con noi sarà necessario prenotare un tavolo” affermano i gestori del Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna in un post su Facebook. Lo stabilimento balneare aveva deciso la scorsa settimana di sospendere temporaneamente la vendita dei cocktail e di chiudere il chiosco esterno dopo le 16 durente i weekend per evitare assembramenti.

“Noi vi serviremo, mentre voi sarete comodamente seduti.Ma non è tutto: ci siamo anche organizzati per fare in modo che i nostri clienti della spiaggia possano sorseggiare ciò che preferiscono sotto l’ombrellone o sul lettino. Ce la stiamo mettendo tutta per farvi vivere questa estate 2020 al meglio, ma, come sempre, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Tutti insieme ce la possiamo fare!” concludono i gestori.