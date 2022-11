Per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica 10 km Città di Faenza, in programma domenica 27 novembre, sono state adottate alcune modifiche alla viabilità nei tratti interessati dall’iniziativa. In quella giornata viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli, tranne per i mezzi al servizio della manifestazione, dalle 7 alle 13, nella parte di piazza Martiri della Libertà compresa tra via Marescalchi e palazzo del Podestà; divieto di sosta anche in piazza del Popolo e della Libertà. Ancora. Divieto di sosta, dalle 7 e le 12, in piazzetta della Legna e nel tratto di corso Matteotti compreso tra l’intersezione con piazzetta della Legna e l’intersezione con piazza Sant’Agostino.

Sospensione temporanea della circolazione, dalle 9.30 sino a cessate esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti in gara in piazza della Libertà, piazza del Popolo, piazzetta della Legna, corso Matteotti, via Minardi, via Ceonia, via Bondiolo, via San Giovanni Bosco, via Torricino, via Mura Torelli, via Mura Gioco del Pallone, piazza Fratti, via Lapi, via Comandini, via Torricelli, via Marescalchi, piazza Martiri della Libertà, corso Saffi, via Marco da Faenza, via Barilotti. Durante il periodo di sospensione della circolazione: doppio senso di circolazione per i veicoli diretti o provenienti dalle vie intersecanti o limitrofe al percorso della gara e non raggiungibili per i divieti di transito previsti; sono esenti dal divieto i mezzi di soccorso e di emergenza, in uso a organi di polizia stradale e i veicoli al servizio della manifestazione.