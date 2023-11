Sono 58 i verbali effettuati dagli agenti accertatori di Hera nel comune di Cervia. Dall’inizio dell’estate a contestare le violazioni a chi non rispetta le regole della raccolta differenziata o a chi abbandona i rifiuti sono gli agenti accertatori Hera opportunamente formati e nominati dal sindaco del Comune di Cervia ai sensi del regolamento Atersir.

Attivi su tutto il territorio comunale, gli accertatori Hera in azione sono 7 e nell’ultimo periodo hanno contestato diverse violazioni in flagranza, con sanzioni amministrative che vanno da 104 a 400 euro ciascuna, più spese di notifica.

Nel territorio di Milano Marittima, dove il servizio di raccolta è stato attivato nel mese di maggio 2021, sono stati eseguiti 37 verbali, mentre nei territori dove la raccolta è attiva dal 2022 sono stati effettuati in totale 21 verbali. Nello specifico, 5 a Cervia, 4 a Pinarella, 5 a Tagliata e 7 nel forese.

Sul totale dei verbali, ben 51 hanno riguardato attività economiche (29 a stabilimenti balneari che hanno esposto in modo errato i contenitori domiciliari, 12 a negozi, 4 a hotel e 3 bar e 2 a ristoranti), mentre 7 sono stati notificati a utenze domestiche, sanzionate principalmente per abbandoni.

Le violazioni accertate hanno riguardato diversi articoli del regolamento Atersir e dell’Ordinanza Comunale: 10 verbali hanno riguardato l’abbandono di materiale, 32 per esposizione dei contenitori errata, per esempio in giornate o in orari diversi da quelli specificati da calendario di raccolta; 14 per uso non corretto dei contenitori della carta e cartone posti sul territorio, da parte di attività economiche ubicate in zone dov’è presente una raccolta di cartone selettivo dedicata; 2 verbali per mancata pulizia della postazione dedicata.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi o per esigenze particolari – ad esempio per chi ha bisogno di contenitori più grandi o per chi utilizza presidi medici sanitari e necessita di un passaggio aggiuntivo – contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende (numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera