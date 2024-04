“Stamattina la chemio di Sara non si è svolta ed è stato deciso di non farla più. L’equipe medica ci ha comunicato che non c’è più nulla che si possa fare, la sua malattia purtroppo fa resistenza anche alla chemio e appesantire questa terapia servirebbe solo a farla stare ancora di più male”.

L’aggiornamento scritto su GoFundMe il 18 aprile da Mattia Cantagalli, papà della piccola Sara, è quello che i tantissimi donatori e tutti coloro che si erano appassionati, negli ultimi mesi, alla storia della bambina di Faenza affetta da neuroblastoma non avrebbero mai voluto leggere.

La solidarietà però non si è fermata e per esaudire i suoi desideri sono stati raccolti, solo sulla piattaforma, 100mila euro.

“Faremo passare tutto il tempo che Dio vorrà concederle, facendola divertire e portandola nei posti che desidera, perché questo è tutto ciò che umanamente noi possiamo fare”, ha scritto il padre.

Così su Facebook è stata stilata una lista dei desideri della piccola, che già sta iniziando a realizzare: un giro a cavallo, Disneyland, Gardaland, l’acquario di Genova. In migliaia – vip e gente comune – si stanno mobilitando per aiutarla a esaudire tutti i suoi sogni di bambina.

Sulla piattaforma di raccolta fondi sono arrivate 2.848 donazioni, accompagnate da messaggi di affetto.