Il 6 maggio manifestazione nazionale contro il rigassificatore: “Ravenna rischia di diventare capitale del fossile”

Il 6 maggio nuova manifestazione contro il rigassificatore di Ravenna. Sarà questa volta però una manifestazione di carattere nazionale. L’organizzazione infatti è in capo alla campagna nazionale Per il Clima, Fuori dal Fossile, alla rete No Rigassificatori – No GNL e alla rete Emergenza Climatica Ambientale Emilia-Romagna. Una protesta contro rigassificatori, trivelle e gasdotti realizzata a Ravenna poiché riconosciuta come una sorta di capitale del fossile. “Territori in cammino” il titolo dell’evento. E in cammino saranno i manifestanti che si raduneranno davanti alla stazione per poi raggiungere in corteo Piazza del Popolo e sostare davanti al municipio.