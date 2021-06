Torna “Un teatro al verde” alla Casa del Teatro

Dopo il successo della scorsa estate, sarà inaugurata l’11 luglio la nuova stagione di “Un teatro al verde” alla Casa del Teatro. Vista infatti l’incertezza che ancora domina sul futuro, in particolare sui comportamenti da adottare terminata l’estate, il Teatro Due Mondi ha deciso di anticipare parte di quella che sarebbe dovuta essere la stagione autunnale della Casa del Teatro in modo da ospitare all’aperto, anziché al chiuso, gli spettacoli. 150 i posti disponibili nel cortile di via Oberdan, 7 spettacoli fra luglio e agosto, tutti in orario serale, eccezion fatta per lo spettacolo inaugurale di domenica 11 che si terrà all’alba, alle 5.30