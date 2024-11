Al via la rassegna teatrale “Una Massa di Risate” che si svolgerà alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2. La tradizionale rassegna di comicità aprirà con un tutto esaurito la stagione 2024/2025 il giorno venerdì 15 novembre alle ore 21 con Vito, e proseguirà con un appuntamento al mese fino a marzo.

Stefano Bicocchi in arte Vito, è un attore e comico di teatro, cinema e televisione. Si forma alla scuola di Teatro Bologna di Alessandra Galante Garrone con Patrizio Roversi e Siusy Blady: con loro e i gemelli Ruggeri partecipa alla formazione del Gran Pavese varietà, spettacolo cult degli anni Ottanta. Quindi lo stesso gruppo approda in televisione, dove segna la strada ai varietà comici di quel periodo. Attraversa il cinema partendo da Fellini con La voce della luna e poi inizia un sodalizio con Alessandro Benvenuti col quale gira diversi film. Ha recitato anche per la tv, la sua ultima apparizione è ne L’ispettore Coliandro (2016). Dal 2013 conduce insieme ai suoi genitori il programma di cucina Vito con i suoi per il canale satellitare Sky Gambero Rosso.

Nel nuovo one man show dal titolo “L’altezza delle lasagne” è un monologo di sopravvivenza gastronomica. Vito ci porta su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Lo spettacolo che tutti quelli che amano cucinare dovrebbero vedere.

Il prossimo attore che salirà sul palco massese sarà Antonio Mezzancella il giorno venerdì 13 dicembre.

PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA

tel. 393 069 2223 Vendita biglietti su ciaotickets.com

Nelle giornate di spettacolo la biglietteria apre alle ore 19:30 presso la Sala del Carmine

PREZZI

Il costo dell’abbonamento per il 1° Settore Poltrone è di 60 euro intero e 52 euro ridotto, mentre per il 2° Settore Sedie il è di 50 euro intero e 45 euro ridotto.

Il costo dei biglietti per il 1° Settore Poltrone è di 14 euro intero e 12 euro il ridotto, mentre per il 2° Settore Sedie è di 12 euro intero e 10 euro ridotto.

Le riduzioni sono previste per giovani fino a 25 anni, over 65 e Soci la BCC Ravennate Forlivese e Imolese.