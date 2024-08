Torna Onda Rosa Indipendente: serata dedicata alle donne che fanno musica

Un appuntamento dedicato alle donne e alla musica. Il 28 agosto a Faenza si terrà una nuova tappa di Onda Rosa Indipendente, l’iniziativa ideata da Rumore di Fondo, Materiali Musicali, Mei e Casa della Musica per ridurre il gender gap nel settore musicale. In piazza Martiri della Libertà, davanti al bar Al Moro, si terrà quindi un concerto durante il quale si alterneranno diverse musiciste emiliano-romagnole. Un’identica serata si è già tenuta a Lugo per conoscere le nuove tendenze musicali giovanili al femminile.