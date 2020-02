Giovedì 13 Febbraio, alle ore 18.30, la Fototeca Manfrediana in conversazione con Francesco Neri presenta il libro Farmers (Hartmann books) alla Biblioteca Manfrediana

Francesco Neri, nato nel 1982, faentino è insegnante e membro della AA School of Architecture di Londra.

Nel 2018 ha ricevuto l’August Sander Award per la fotografia di ritratto dal Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur Museum di Colonia, con la sua serie Farmers sugli agricoltori della sua terra natale nel nord Italia.

Neri, che ha studiato con Guido Guidi a Ravenna, proviene dalla tradizione analogica della fotografia italiana.

Il libro Farmers, pubblicato dall’editore tedesco Hartmann Project nel gennaio 2020, raccoglie i ritratti di uomini, donne e bambini di fattorie a conduzione familiare.

Le immagini, stampate a contatto dai negativi 8 × 10 pollici a colori o in bianco e nero, sono state riprodotte a grandezza naturale all’interno della pubblicazione.

La luce, gli sfondi, la postura, il linguaggio del corpo, lo sguardo delle persone ritratte, modellate dal lavoro fisico, sono elementi centrali delle sue immagini silenziose, che documentano il passato e presentano, e mettono in discussione il futuro dell’attività agricola su piccola scala, in un mondo sempre più industrializzato e globalizzato.

La pubblicazione Farmers accompagna la mostra Contadini e paesani presso la Fondation A Stichting di Bruxelles, con il supporto di Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur Museum di Colonia.

L’incontro è realizzato in collaborazione con la Fototeca Manfrediana