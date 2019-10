Sabato 12 ottobre torna, dopo il rinvio a causa del maltempo, la Color Alfonsine, la corsa a colori, per le vie del centro di Alfonsine.

L’evento prevede un tragitto in un contesto ricco di musica, festa, allegria e soprattutto colori per promuovere il divertimento e la voglia di stare insieme. I partecipanti potranno sostenere il percorso con qualsiasi andatura, di corsa o camminando, e si ritroveranno immersi in una nuvola di colori facilmente lavabili con una semplice doccia.

La partenza è alle 16 da piazza Monti. Per partecipare è necessario iscriversi, avere una maglietta bianca o di colore chiaro e gli occhiali protettivi. Le iscrizioni per la corsa sono aperte. È possibile prendere le prevendite presso tre negozi di Alfonsine: “A-bit” di Zattoni Silvia, in viale Orsini 15, “Sandra Mini Moda” di Afra Calderoni, in via XXVIII Brigata Garibaldi 7, e “Nuova Edicola Baioni Emanuela”, in corso Giuseppe Garibaldi 97. In alternativa è possibile iscriversi il giorno stesso dell’evento a partire dalle 15.30 nel punto biglietteria allestito in piazza Monti.

I bambini in età pre-scolare possono partecipare gratuitamente, mentre il costo del biglietto per i bambini iscritti alle scuole elementari e medie è di 5 euro; 10 euro, infine, per ragazzi e adulti. I costi includono il kit di partecipazione, composto da fischietto, occhiali e bustina di colore, disponibili fino a esaurimento scorte e da ritirare in biglietteria il giorno della manifestazione o nei punti prevendita al momento dell’iscrizione.

È possibile acquistare la t-shirt della manifestazione al costo di 5 euro. Per informazioni si può chiamare il numero 366 8222299 o visitare il sito del Comune di Alfonsine www.comune.alfonsine.ra.it.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Alfonsine, in collaborazione con Società podistica Alfonsinese, Proloco Alfonsine e Alfonsiné Rete Imprese.