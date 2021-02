TIM ha avviato a Ravenna un piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 12,5 milioni di euro e in sinergia con l’Amministrazione comunale, porta la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città romagnola infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento “aperto” previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

I lavori per la realizzazione della nuova rete partiranno a breve in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 50.500 unità immobiliari alla conclusione del piano, prevista entro il 2023.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri. TIM opererà in partnership con l’Amministrazione comunale per limitare il disagio ai Cittadini e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.

Grazie a questo piano, Ravenna sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende già disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 65.000 unità immobiliari, pari al 90% delle linee attive del comune.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.

“Sono particolarmente soddisfatto di questa nuova opportunità per la nostra città – afferma il sindaco di Ravenna Michele de Pascale – che implementerà la diffusione della fibra in modo da raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, imprese, attività artigianali e commerciali. Il cablaggio in tecnologia FTTH messo a punto da Tim consentirà una velocità di navigazione che migliorerà non solo l’attività lavorativa e quella degli studenti e delle studentesse impegnati in nuove modalità di apprendimento, ma penso anche all’ambito dell’accoglienza turistica e a quello del mondo della cultura. In questa particolare contingenza tutti abbiamo dovuto ripensare e rimodulare il nostro lavoro e il nostro tempo libero e, molti settori, anche il rapporto con l’utenza e con il mercato di riferimento. Questa tecnologia faciliterà le procedure con l’obiettivo di ottimizzare tempi e processi”.