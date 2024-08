Terminato lo sbarco della Life Support a Ravenna: 170 migranti, tra cui una bimba di 6 anni

Sono terminate le operazioni di sbarco della Life Support, nave di Emergency che è arrivata al porto di Ravenna con 170 migranti a bordo – recuperati in 5 diverse operazioni. Lo sbarco è avvenuto alla banchina di Fabbrica Vecchia, a Marina di Ravenna, mentre gli adempimenti medico-sanitari e di polizia avverranno al Centro di Medicina e Prevenzione (CMP) di Ravenna. Al termine di questi, i migranti saranno accompagnati in pullman verso le loro destinazioni. A bordo 9 minori non accompagnati e due nuclei familiari.