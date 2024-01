Colpo non assegno nella notte all’agenzia 14 della Cassa di Ravenna, in via Travaglini. I ladri hanno tentato di assaltare lo sportello bancomat, ma sono dovuti scappare a mani vuote. Il tentato furto è andato in scena poco prima delle 4 della notte fra venerdì e sabato. I ladri sono stati messi fuori gioco dai sistemi di difesa dell’agenzia. L’allarme ha iniziato a suonare e i malviventi sono stati costretti ad abbandonare i loro piani.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte della Polizia di Stato, arrivata in via Travaglini dopo la segnalazione del sistema di sicurezza alla centrale operativa. Nella mattinata la Scientifica ha iniziato a registrare le tracce lasciate dalla banda nella speranza di risalire all’identità dei responsabili.