Lunedì 30 agosto alle ore 21.15 all’Anfiteatro Spada di Brisighella andrà in scena “Te la sei cercata”, uno spettacolo teatrale nato dalla collaborazione tra la “Compagnia Teatrale di Smama” (della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Faenza) e SOS Donna. Lo spettacolo racconta di storie di violenza e luoghi comuni per dire no alla violenza sulle donne. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.