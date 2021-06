‘Il valore del mentoring nell’accelerazione di impresa’ è il tema della tavola rotonda in programma martedì 29 giugno alle 16 nella sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna.

Sono previsti in apertura i saluti di Giorgio Guberti, commissario della Camera di Commercio di Ravenna, l’introduzione di Antonio Penso, direttore del Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia e referente per il Tecnopolo di Ravenna, e gli interventi di Alessandro Curti, vicepresidente di Confindustria Emilia-Romagna e Giacomo Melandri, presidente di Lugo Next Lab Srl il quale coordinerà i lavori.

L’evento, organizzato da Lugo Next Lab Srl con il supporto della Camera di Commercio di Ravenna e della Fondazione Flaminia, sarà l’occasione per presentare l’avvio del progetto sperimentale Ultimo Miglio, finalizzato a misurare l’impatto esercitato da quell’insieme di apporti, come l’azione di mentori, partnership e incontri, nell’accelerazione dell’accesso al mercato di prodotti e servizi. Il progetto, promosso da Fondazione Flaminia in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna e in partnership con Lugo Next Lab Srl, si rivolge alle start up innovative e non della Provincia di Ravenna

Per essere concreti rispetto al valore del mentoring si partirà dalla presentazione del caso di successo di Romagna Computer S.r.l. con interventi di Giacomo Melandri presidente di Lugo Next lab Srl, Matteo Albonetti, vicepresidente e direttore di Romagna Computer e Lorenzo Gardenghi direttore Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese responsabile della Filiale di Lugo via Baracca.

La sperimentazione di Ultimo Miglio riguarderà una selezione di aziende in via prioritaria iscritte alla Sezione speciale del Registro Imprese, ma anche altre start up non iscritte, ad alto potenziale di successo, se interessate. L’obiettivo è di coinvolgerle in un percorso di crescita volto a ridurre al minimo il tempo per l’ingresso nel mercato del prodotto o servizio trasformando il tempo risparmiato in maggiore fatturato e quindi maggiori ricavi e utili.

La tavola rotonda si concluderà con la testimonianza di Fabio Cervelli, Presidente di Officine Toscane dell’Innovazione, partner di Lugo Next Lab S.rl. con la quale condivide molto dell’approccio alla promozione dell’imprenditorialità. Si occupa in particolare di agroalimentare, mobilità sostenibile, sanificazione e di applicazioni dell’idrogeno.