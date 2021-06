Faenza Basket Project comunica che la prossima stagione non proseguirà il rapporto con le giocatrici Arianna Meschi e Serena Soglia.

“Dopo tre stagioni passate insieme le strade si dividono. Arianna ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e si è fatta sempre trovare pronta e motivata, anche dopo un brutto infortunio. Tutta la società e la città di Faenza ringrazia Arianna per queste stagioni passate assieme e per aver contribuito alla crescita della società”.

Soglia invece, dopo aver militato per tutta la sua carriera in maglia Faentina, ha deciso di proseguire il suo percorso di crescita presso un’altra realtà e la società ha voluto acconsentire alle sue richieste.

“Tutta la società e la città di Faenza ringrazia Serena per queste stagioni passate assieme e per aver contribuito alla crescita della società”.

La società comunica anche di aver raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione con Federica Franceschelli e Elisa Policari.

Guardia di 176 cm, nata a Faenza il 22/10/1997, Federica è una bandiera del percorso faentino.

“La società è lieta di proseguire il rapporto con l’atleta romagnola pronta per la 5a stagione in bianconero, quella dell’esordio nella massima serie”.

Le parole di Federica Franceschelli: “Sono arrivata a Faenza 4 anni fa e insieme alla società volevamo raggiungere questo traguardo. Ci siamo riusciti e sono felice ed emozionata di disputare l’A1 con la maglia di Faenza. Una città che questi anni ho avuto modo di conoscere al meglio, non solo sulla mia carta d’identità.

Quando si entra al Bubani non si è mai soli e si sente il calore di una città intera.

Daremo il massimo, anche la prossima stagione sarà una stagione ricca di emozioni.

Ringrazio tutte le ragazze che in questi anni sono passate da questa squadra, se siamo arrivati fin qui è anche merito loro. Infine un ringraziamento alle mie compagne di squadra di quest’anno e soprattutto a quelle che per un modo o per l’altro la prossima stagione non ci saranno. Vi porto nel cuore, mi mancherete!

Per me sarà la prima stagione in A1, sono carica, curiosa e di certo mi farò trovare pronta.”

Elisa Policari, Ala di 184 cm, nata a Roma il 19/03/1997, è stato un fattore determinante per la promozione nella massima serie. Per la giocatrice romana sarà la terza stagione coi colori bianconeri e la quinta in A1 nella sua carriera.

Le parole di Elisa Policari:

“Vincere l’A2 e aver la possibilità di giocare l’A1 con Faenza è emozionante.

Non vedo l’ora di ricominciare il campionato.

Sono contenta che la società mi abbia voluto riconfermare e che creda nel mio potenziale. Spero che ci siano tutti i nostri tifosi per la prossima stagione in A1 perché a Faenza si gioca davvero in 60mila e il calore del pubblico è fondamentale.”

Confermato anche il mister Diego Sguaizer. Per l’allenatore Bresciano classe 1974 sarà la seconda stagione a Faenza, la prima da inizio stagione, e soprattutto la prima in serie A1 dopo aver raggiunto la promozione con la nostra società.

Oltre alla prima squadra, coach Sguaizer collaborerà anche con il settore giovanile Faenza Basket Project.

Sguazier: “Per quanto riguarda il settore giovanile sono curioso e carico di poter collaborare con le giovani atlete e lo staff della società non avendo avuto la possibilità di interagire con loro in questa stagione per le restrizioni del covid che hanno limitato i giovani.

Sono contento di rimanere a Faenza e di aver raggiunto l’accordo con la società che crede nelle mie capacità.

Dovremmo abituarci subito ad un campionato diverso in termini di ritmo e di intensità. Adattarsi al campionato sarà il primo punto fondamentale per noi.

I tempi di esecuzione offensivi e difensivi saranno la prima chiave di adattamento che dovremmo fronteggiare.

Per noi non sarà semplice come non è semplice fare mercato in questo momento dato che la maggior parte delle squadre di serie A1 sono fatte e finite da tempo.

L’obiettivo principale sarà la salvezza, sarà il nostro scudetto.

Mi auguro che attraverso il lavoro che faremo ci possa aiutare ad avere risultati positivi.”