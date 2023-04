Sarà l’Everton Volley Reggio Emilia la prima avversaria della Fenix nei play off. Il doppio confronto si giocherà sabato 15 aprile alle 18 al PalaBubani e sabato 22 aprile alle 18 a Reggio Emilia.

La vincente affronterà nel turno successivo una tra Edilizia Acrobatica Energy Parma e Pontevecchio Bologna. Chi vincerà andrà in finale contro la perdente di Cervia\MassaVolley (scontro tra due delle prime classificate) dove in palio ci sarà la promozione in serie B2.