Serata da dimenticare per la Fenix. La sconfitta in casa della Vtr Sg Volley Rimini per 3-2 fa scivolare le faentine al terzo posto in classifica, vistesi sorpassare dall’Emanuel Rimini, avanti ora di un punto. Nessun problema invece nella corsa play off: il vantaggio sulla Retina Cattolica è salito a 11 lunghezze.

La Fenix gioco un match ricco di alti e bassi, perdendo il primo set 15-25, riscattandosi poi nel secondo vinto 25-17. L’inerzia passa così nelle mani delle faentine, brave a ribaltare i giochi portandosi a condurre 2-1 grazie al successo per 25-17 nella terza frazione. Il colpo del ko però non riesce ad arrivare in un terzo set davvero combattuto vinto dalle padrone 27-25 brave poi ad aggiudicarsi 15-11 il tie break.

“Come ha detto un loro dirigente la Vtr Sg Volley Rimini ha giocato una delle migliori partite dell’anno se non la migliore – afferma coach Angelo Manca –. Detto ciò anche in questa gara abbiamo sprecato le occasioni che ci eravamo costruite.

Nel primo set proprio non siamo riusciti a entrare in partita e quindi Rimini, che ha giocato bene, ha vinto facilmente.

Il secondo e il terzo sono stati molto combattuti: siamo riusciti a giocarli bene vincendoli poi il quarto fino al 18-15 per noi è stato un po’ la copia dei due precedenti.

Il momento decisivo è stato quando è andata in battuta il loro opposto Tosi Brandi, infilando una serie di battute salto spin che ci hanno messo in difficoltà. In questo modo ci hanno raggiunto e poi cariche e giocando bene ci hanno superato. La reazione non è mancata e abbiamo lottato e meritatamente le abbiamo agganciate, ma poi ci è mancato ancora una volta l’istinto killer e abbiamo sbagliato i due palloni decisivi. Così anche il quinto set: fino al 10-10 c’è stato equilibrio poi abbiamo commesso errori nelle palle importanti”.

Nel prossimo turno la Fenix giocherà in casa con il Russi Volley: il derby è in programma sabato alle 17.

Vtr Sg Volley Rimini – Fenix Faenza 3-2 (25-15; 17-25; 18-25; 27-25; 15-11)

RIMINI: Paci ne, Rinaldi 1, Gozzi 10, Rossi 4, Casadei ne, Aglio 14, Lepenne ne, Giulianelli ne, Ventisette (L1), Cit 8, Tosi Brandi 14, Corradini (L2), Bravi ne, Maggiani. All.: Bertaccini

FAENZA: Alberti 3, Goni ne, Bertoni 12, Solaroli 14, Gorini 10, Scardovi ne, Betti 1, Emiliani 2, Baldani 4, Spada 16, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli, Maines 7. All.: Manca

ARBITRI: Fanucci – Solazzi

NOTE. Punti in battuta: RN: 9, FA: 9; Errori in battuta: RN: 12, FA: 13; Muri: RN: 5, FA: 5.