Esordio bagnato con la vittoria 21-18 per la Pallamano Romagna nel campionato di serie A2. In un PalaCattani desolatamente vuoto, per via dei protocolli della federazione, gli arancioblu soffrono, tanto, nel primo tempo, per poi uscire alla distanza contro un buon Leno.

La squadra di coach Domenico Tassinari fatica ad entrare in clima partita nei primi 30’, quando realizza solo 6 reti, ma nella ripresa ritrova fiducia e convinzione.

Tra i pali prestazione enorme di Martino Redaelli, imitato dall’altra parte dall’ex di turno Giuseppe Errante. Nella ripresa, Fabrizio Tassinari prende in mano le redini del gioco e grazie all’apporto di Chiarini e Mazzanti, trascina i compagni verso il successo.

Ma è probabilmente la difesa arcigna il punto di forza della squadra che ha la capacità di mantenersi in scia degli avversari nei momenti peggiori. All’intervallo, sul 6-10, il momento più critico. Quindi la riscossa con un parziale di 15-8 nei secondi 30’.

Vittoria che ci voleva, all’esordio in un girone che sarà duro e molto fisico.

Prossimo impegno, sabato 26 settembre, a Ferrara nell’unico derby stagionale.

La cronaca

La prima rete della stagione 2020/2021 della Pallamano Romagna porta la firma di Gregorio Mazzanti, ma i veri protagonisti dei primi 8 minuti di gioco sono i due portieri, ovvero Martino Redaelli tra i locali e Giuseppe Errante per i bresciani, i primi ad entrare in clima partita.

Parte più convinto Leno che trova il vantaggio 1-2, quindi 2-4 al 9’, mentre i locali appaiono un pò in affanno nel trovare la via della conclusione, con diversi palloni persi. Il tabellone non si sblocca per diversi minuti, fino al 12’ quando Chiarini firma la sua prima rete della stagione. Il pareggio 4-4 arriva grazie al contropiede “coast to coast” di Amaroli esattamente a metà frazione. Il gioco certo non decolla per via di diverse palle perse su entrambi i fronti d’attacco, mentre Di Domenico realizza la doppietta personale per il 5-5 al 18’. Al 20’ gli ospiti tentano una piccola fuga sul 5-7, ma Chiarini accorcia dalla distanza, prima della parata di Errante su Fabrizio Tassinari nel tiro di rigore, imitato subito dopo da Albertini che spara fuori dai 7 metri. Nonostante la doppia inferiorità numerica, i gialloblu riescono a mantenere la porta inviolata con un paio di ottimi interventi dell’ex di turno Errante: a 5’ dall’intervallo Leno ancora avanti 6-7. A 2’ dalla sirena gli ospiti tentano l’allungo sul 6-10, sfruttando un blackout dei padroni di casa che trovano cose positive solo da Redaelli tra i pali. Ci si ferma sul -4 per un Romagna che dovrà trovare stimoli nuovi.

E Mazzanti apre i giochi nella ripresa con una splendida doppietta di potenza e precisione che vale il -2 (8-10) al 3’. La rete di Chiarini è il preludio alla prima rete in serie A di Lorenzo Zanoni, classe 2002, altro splendido prospetto del vivaio romagnolo: la sua penetrazione dall’ala vale il 10-12 al 10’. Redaelli rimane sui propri ottimi standard e permette ai locali di rimanere aggrappati agli avversari: Mazzanti in potente penetrazione infila la rete dell’11-12. Al 12’ arriva il 12-13, con il Romagna che ha già impattato le reti della prima frazione.Capitan Tassinari prima segna al termine di una serpentina uno contro uno spettacolare, quindi nell’azione successiva segna il rigore che è il preambolo della rete del pareggio siglata dal pivot Gollini (15-15 al 15’30”). Senza forzare, ma ritrovando serenità il Romagna si scuote e trova il primo vantaggio del match con un’altra invenzione di Tassinari da terzino sinistro (16-15) quando mancano 13’ alla sirena finale. Sulle ali dell’entusiasmo, Mazzanti intercetta la palla in difesa con un grande gesto atletico e, subito dopo Redaelli si eleva con una parata straordinaria a cavallo del 20’. E’ ancora la conclusione di Tassinari in penetrazione a mantenere avanti il Romagna sul 17-16 a 9’ dalla fine. Ma in un minuto Leno impatta e sorpassa sul 17-18 con un bel gesto tecnico di Quadu. A 4’30” Mazzanti trova un sottomano fantastico che vale il pareggio. Marquez sfonda su Mazzanti a 3’45”. A 3’ dalla sirena Albertini scaglia sul portiere il possibile vantaggio. Timeout ospite quando il tabellone indica 2’48”. La Pallamano Romagna, al termine del primo tempo, pareva sfiduciata, ma nella ripresa ha ritrovato verve e determinazione, riportandosi in equilibrio a giocarsi gli ultimi scampoli di match. Errore ospite e ripartenza Romagna che, con Boukhris, guadagna un rigore. Il capitano dai 7 metri non perdona e firma il vantaggio 19-18 a 1’30”. Chiarini recupera palla, ma nel contropiede Montanari si fa parare la conclusione e gli ultimi 50” vedono la parata di Redaelli che firma la partita. Nel finale le reti vittoria di Tassinari e Boukhris.

E’ il primo trionfo della Pallamano Romagna nel torneo 2020/2021.

PALLAMANO ROMAGNA-HANDBALL LENO 21-18 (pt 6-10)

Pallamano Romagna: Redaelli, Sami, Albertini, Zanoni 1, Amaroli 1, Babini, Bartoli, Bianconi, Boukhris 1, Chiarini 5, Di Domenico 2, Drago, Gollini 1, Mazzanti 4, Montanari, F.Tassinari 6. All: D.Tassinari

Leno: Errante, Gligic, Abramov, Berardi 1, D.Elezi 1, Gnip, Loda 2, M.Losio, L.Losio, Marquez 7, Piletti 3, Quadu D’Elia 2, Zucchetti 2, Zubani. All: Rokvic

Arbitri: Colombo e Rizzo